Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Grün

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 30,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 30,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,56 EUR. Bei 30,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 246.521 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 56,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

