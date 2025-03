Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag tiefrot

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 8,0 Prozent auf 37,51 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 37,51 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,84 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.065.265 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 21,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 26,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 49,50 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 13,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 14.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel DAX schwächelt nachmittags