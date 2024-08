Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 33,31 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 33,31 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,52 EUR. Bei 33,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 592.214 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 30,08 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,28 EUR je Aktie belaufen.

