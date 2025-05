Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 40,52 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,07 EUR an. Bei 39,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.185.155 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 11,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 26,92 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Ausblick: Daimler Truck legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind

Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung