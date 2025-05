Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 40,28 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 40,28 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 320.522 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 26,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 45,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 14.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,35 Mrd. EUR – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

