Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 38,12 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 38,12 EUR. Bei 38,26 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.372 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 19,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je Daimler Truck-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

