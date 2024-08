Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 33,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 33,64 EUR. Bei 33,77 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 99.923 Stück.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 41,62 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 20,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,63 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 13,33 Mrd. EUR, gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün