Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck stabilisiert sich am Dienstagmittag

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,73 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,73 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,95 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 284.695 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 25,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 21,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc.

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Daimler Truck-Aktie tiefer: Betriebsrat von Daimler Truck skeptisch gegenüber Renditeziel