Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 35,72 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 35,72 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,61 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.347 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 25,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 27,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

