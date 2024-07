Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 37,26 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 37,26 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 883.073 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,86 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 24,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,98 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Verluste in Frankfurt: Das macht der DAX am Montagnachmittag