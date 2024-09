Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,14 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,14 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 31,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 15.711 Stück.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 11,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,16 EUR je Aktie belaufen.

