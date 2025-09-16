Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,49 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 37,49 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.474 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit Abgaben von 17,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,67 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,25 EUR.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

