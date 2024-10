Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Vormittag

Daimler Truck im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 35,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,95 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 89.112 Stück.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,52 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 22,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,88 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

XETRA-Handel: DAX in der Gewinnzone