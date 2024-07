Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 37,79 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 37,79 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.094 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,07 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 25,99 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 55,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

