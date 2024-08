Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 34,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 34,34 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.379 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,89 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,63 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

