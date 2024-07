Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Daimler Truck im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,12 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,30 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,13 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 17.697 Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 36,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Am 30.07.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

