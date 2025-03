Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,03 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 38,03 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,54 EUR. Bei 37,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 718.060 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 47,46 EUR markierte der Titel am 03.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 22,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,44 EUR an.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 1,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 14,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Daimler Truck dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Daimler Truck-Aktie.

