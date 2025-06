Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 37,33 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 37,33 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 675.902 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 21,43 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 20,68 Prozent sinken.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,22 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

