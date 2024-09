Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,10 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,10 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,10 EUR zu. Bei 33,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.875 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,16 EUR fest.

