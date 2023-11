Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag schwächer

Kurs der Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 29,28 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 29,28 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 652.727 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (27,57 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,84 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,14 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

