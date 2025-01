Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag freundlich

Daimler Truck im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 39,83 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:07 Uhr 1,1 Prozent. Bei 40,20 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.178 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 19,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 25,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,00 EUR.

Am 07.11.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

