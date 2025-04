Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 35,64 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,64 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.484 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 27,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 20,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,94 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

