Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Daimler Truck

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 33,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 33,59 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,43 EUR. Bei 34,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 280.164 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,83 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 52,75 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 13,33 Mrd. EUR, gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,00 Prozent präsentiert.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr gekostet

DAX aktuell: DAX auf grünem Terrain