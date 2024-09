Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 33,99 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 33,99 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,99 EUR aus. Mit einem Wert von 34,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.375 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 01.08.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

