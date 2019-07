Nestlé bestätigt nach gutem ersten Halbjahr den Ausblick - Aktie markiert neues Rekordhoch

Der Nahrungsmittelkonzern profitierte von höheren Preisen sowie Wachstumsbeiträgen aus allen Kategorien, vor allem Heimtierprodukte, Kaffee und Säuglingsnahrung. Die Marge legte ebenfalls zu. Unter dem Strich schrumpfte das Ergebnis, was einem Basiseffekt geschuldet war. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Nestlé SA

Der Schweizer Konzern erzielte im ersten Halbjahr ein organisches Wachstum von 3,6 Prozent, das sich zu einem Prozentpunkt aus Preiserhöhungen und zu 2,6 Prozent aus dem internen Realwachstum zusammensetzte. Der größte Markt USA steuerte 3,9 Prozent zum organischen Umsatzplus bei. Nominal stieg der Konzernumsatz um 3,5 Prozent auf 45,5 Milliarden Franken.

Die bereinigte operative Marge legte um einen Prozentpunkt auf 17,1 Prozent zu. Die unbereinigte Marge stieg um 90 Basispunkte auf 15,5 Prozent.

Unter dem Strich verdienten die Schweizer 5 Milliarden Franken nach 5,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Im Vorjahr hatte Nestle einen außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf des US-Süßwarengeschäfts eingefahren. Der Gewinn je Aktie betrug 1,68 Franken.

Im laufenden Jahr rechnet Nestle weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von um die 3,5 Prozent und einer bereinigte Ergebnismarge von mindestens 17,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll sich auf Basis konstanter Wechselkurse verbessern, ebenso die Kapitaleffizienz.

Nestlé-Aktien klettern nach Zahlen an Spitze von Schweizer Leitindex

Die Aktien des Lebensmittelkonzerns sind am Freitag nach Vorlage der Halbjahreszahlen für 2019 an die Spitze des Schweizer Leitindex SMI geklettert. Mit einem Plus von zuletzt 2,15 Prozent markierten sie denn auch ein neues Rekordhoch von 104,54 Schweizer Franken. Seit Jahresbeginn haben die Papiere damit fast ein Drittel dazugewonnen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs beließ die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Franken. Das zweite Quartal hätte den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte, dass der Nahrunsgmittelkonzern mit seinem Umsatzwachstum die Konkurrenz hinter sich lasse.

Analysten hatten zwar mit etwas mehr Umsatz gerechnet - bei der operativen Marge von 17,1 Prozent übertraf der Konzern allerdings die Erwartungen. Die Jahresziele bestätigte Nestlé.

