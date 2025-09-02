Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Abend fester

Kurs der Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 135,28 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 135,28 USD. Bei 135,58 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 766.561 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 25,72 Prozent Luft nach oben. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 826,76 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu