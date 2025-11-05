Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Datadog A zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Datadog A-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 157,54 USD an der Tafel.

Die Datadog A-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 157,54 USD. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 158,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,97 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 78.515 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 92,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,76 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 645,28 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen