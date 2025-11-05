Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Mittwochabend auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 156,58 USD ab.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 156,58 USD. In der Spitze büßte die Datadog A-Aktie bis auf 155,16 USD ein. Mit einem Wert von 157,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 540.161 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 47,82 Prozent wieder erreichen.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

