Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 193,57 USD.

Das Papier von Datadog A legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 193,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 196,42 USD. Mit einem Wert von 192,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 333.530 Datadog A-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 196,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Abschläge von 57,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.11.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 885,65 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 690,02 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 2,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

