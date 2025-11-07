DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.937 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Kursentwicklung im Fokus

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagabend im Minusbereich

07.11.25 20:23 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagabend im Minusbereich

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 186,97 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
162,36 EUR -1,02 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Datadog A befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 186,97 USD ab. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,85 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.580.405 Datadog A-Aktien.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 194,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 4,05 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,70 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 56,30 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 826,76 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 USD fest.

Redaktion finanzen.net

