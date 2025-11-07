Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Datadog A

DAX23.584 -0,6%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.693 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
So bewegt sich Datadog A

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,2 Prozent auf 182,80 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
162,36 EUR -1,02 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 182,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Datadog A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,41 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 184,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 789.918 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,31 Prozent.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 826,76 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

