Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

20.10.25 16:09 Uhr
20.10.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 156,97 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 156,97 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,05 USD zu. Mit einem Wert von 154,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 73.295 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Mit einem Zuwachs von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 47,95 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 826,76 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

