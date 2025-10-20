Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gewinnt am Montagabend an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Datadog A zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 156,82 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 156,82 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 158,08 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 154,67 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 320.991 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,07 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,45 Prozent. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 47,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Datadog A möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 USD je Datadog A-Aktie.



