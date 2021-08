T-Mobile US-Aktie vorbörslich unter Druck: T-Mobile US untersucht mutmaßlichen Diebstahl von Kundendaten

Das Unternehmen bestätigte am Sonntag, dass ein Hacker in einem Onlineforum behauptet habe, in Besitz persönlicher Daten von mehr als 100 Millionen US-Kunden zu sein und diese verkaufen wolle, darunter Namen, Sozialversicherungsnummern, Adressen, Telefonnummern und Führerscheindaten. Das US-Online-Magazin Motherboard hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Motherboard hatte sich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und die Daten gesehen. Das Onlinemagazin berichtete, dass diese anscheinend T-Mobile-Kunden gehörten. Der anonyme Verkäufer fordere 6 Bitcoin - etwa 270.000 US-Dollar - für die Daten von etwa 30 Millionen Konten, der Rest werde über private Kanäle verkauft. Der Hacker sagte zu Motherboard, T-Mobile habe die Kontrolle über seine Server inzwischen erfolgreich wiedererlangt.

"Wir sind uns der Behauptungen bewusst, die in einem Untergrundforum aufgestellt wurden, und haben deren Richtigkeit aktiv untersucht", teilte T-Mobile am Sonntag mit. "Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen, die wir weitergeben können".

Sollte sich der Datendiebstahl bestätigen, könnte er fast jeden T-Mobile-Kunden in den USA betreffen. Laut Factset gab das Unternehmen in seinem Zwischenbericht für das zweite Quartal an, der im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, etwa 104,79 Millionen US-Kunden zu haben.

Für die T-Mobile US-Aktie geht es im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 1,08 Prozent auf 143,37 US-Dollar runter.

DJG/DJN/sha/smh

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com