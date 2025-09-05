DAX aktuell

Am Donnerstag lässt sich in Frankfurt eine Fortsetzung der Stabilisierung beobachten. Die Aufschläge vergrößern sich im Handelsverlauf.

Der DAX gewinnt inzwischen sichtlich hinzu, nachdem er sich zur Startglocke mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23.664,79 Punkten zeigte.



Wer­bung Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Anleger zeigen sich weiter verhalten

Der DAX hat am Donnerstag seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag halten sich Anleger aber eher zurück, denn auch von diesen Daten könnte die Entscheidung der US-Notenbank Mitte September abhängen, die Leitzinsen zu senken oder beizubehalten. Eine wichtige Indikation lieferte an diesem Nachmittag bereits der Bericht des privaten Dienstleisters ADP.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich eingetrübt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge legte um 8.000 auf 237.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem noch leichteren Anstieg auf 230.000 Anträge gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Noch keine Entwarnung für den DAX

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets verweist nicht nur darauf, dass der DAX charttechnisch gesehen erst wichtige Widerstände nehmen müsse, bevor Entwarnung gegeben werden könne. Er betont auch die weiter fragile Situation an den weltweiten Märkten für Staatsanleihen.

Die derzeitige leichte Beruhigung sei nur der Hoffnung zu verdanken, dass der US-Arbeitsmarktbericht so schwach ausfalle, dass die Fed nicht umhinkomme, die Zinsen zu senken, so der Experte. "Aktuell preist der Markt dafür eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent ein. Einmal mehr rufen Anleger nach der geldpolitischen Feuerwehr, die die Risiken aus der steigenden Staatsverschuldung mit niedrigeren Leitzinsen zumindest etwas reduzieren könnte."

Bewegung auf Unternehmensseite

US-Nachbörslich enttäuschte allerdings der Softwarehersteller Salesforce mit einem schwachen Quartalsausblick, der sich hierzulande auf das DAX-Schwergewicht SAP nicht auswirkt.

Wer­bung Wer­bung

Hierzulande steht die baldige Neubesetzung des DAX im Mittelpunkt. Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius müssen in Kürze ihren Platz in der ersten Börsenliga freigeben für den Immobilienplattform-Betreiber Scout 24 und den Anlagenbauer GEA.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX