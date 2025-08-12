DAX aktuell

Der DAX zeigt sich verhalten. Während Anleger Zoll-Nachrichten gelassener gegenüberstehen, sorgt die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Putin und Trump für positivere Stimmung.

Der DAX wies zur Startglocke einen minimalen Abschlag von 0,11 Prozent auf 24.165,88 Punkte aus. Nachdem er anschließend deutlicher ins Minus fiel, pendelt er nun um die Nulllinie.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Zölle vs. Hoffnung auf Lösung im Ukraine-Krieg

"Während die Börsianer gegenüber negativen Zoll-Nachrichten mehr und mehr abstumpfen, sind sie für positive Nachrichten äußerst empfänglich", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Die Aussicht auf ein direktes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump spielt an den Börsen aktuell eine wichtigere Rolle als die höheren Zölle gegen die Schweiz und Indien."

Berichtssaison macht Pause

Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt vor dem Wochenende eine Auszeit. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein DAX-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDAX und SDAX.

Börsen in Asien: Nikkei sticht mit Kurssprung heraus

Der Nikkei 225 machte einen Satz nach oben, nahe an das Rekordhoch. Schlussendlich ging es um 1,85 Prozent auf 41.820,48 Punkte hoch. Treiber ist laut Marktteilnehmern, dass man jetzt mehr Klarheit über die tatsächliche Zollbelastung japanischer Exporte in die USA habe. Der japanische Handelsbeauftragte Ryosei Akazawa sagte, dass der effektive US-Zollsatz auf 15 Prozent begrenzt sei. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass die Abgabe zu den bereits bestehenden Zöllen auf japanische Waren hinzukommen würde, was zu einem wesentlich höheren effektiven Zollsatz hätte führen können.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires