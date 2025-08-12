DAX24.194 ±0,0%ESt505.341 +0,2%Top 10 Crypto16,02 +1,2%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.403 -0,2%Euro1,1648 -0,2%Öl66,73 +0,5%Gold3.388 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Trump sieht keine Notwendigkeit für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorab Trump sieht keine Notwendigkeit für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorab
Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
DAX aktuell

Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX stabil - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch

08.08.25 13:26 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX arbeitet sich vor - Hoffnung auf Ukraine-Lösung verpufft | finanzen.net

Der DAX zeigt sich verhalten. Während Anleger Zoll-Nachrichten gelassener gegenüberstehen, sorgt die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Putin und Trump für positivere Stimmung.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.200,7 PKT 8,2 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
41.820,5 PKT 761,3 PKT 1,85%
Charts|News|Analysen

Der DAX wies zur Startglocke einen minimalen Abschlag von 0,11 Prozent auf 24.165,88 Punkte aus. Nachdem er anschließend deutlicher ins Minus fiel, pendelt er nun um die Nulllinie.

Wer­bung

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Zölle vs. Hoffnung auf Lösung im Ukraine-Krieg

"Während die Börsianer gegenüber negativen Zoll-Nachrichten mehr und mehr abstumpfen, sind sie für positive Nachrichten äußerst empfänglich", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Die Aussicht auf ein direktes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump spielt an den Börsen aktuell eine wichtigere Rolle als die höheren Zölle gegen die Schweiz und Indien."

Berichtssaison macht Pause

Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt vor dem Wochenende eine Auszeit. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein DAX-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDAX und SDAX.

Wer­bung

Börsen in Asien: Nikkei sticht mit Kurssprung heraus

Der Nikkei 225 machte einen Satz nach oben, nahe an das Rekordhoch. Schlussendlich ging es um 1,85 Prozent auf 41.820,48 Punkte hoch. Treiber ist laut Marktteilnehmern, dass man jetzt mehr Klarheit über die tatsächliche Zollbelastung japanischer Exporte in die USA habe. Der japanische Handelsbeauftragte Ryosei Akazawa sagte, dass der effektive US-Zollsatz auf 15 Prozent begrenzt sei. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass die Abgabe zu den bereits bestehenden Zöllen auf japanische Waren hinzukommen würde, was zu einem wesentlich höheren effektiven Zollsatz hätte führen können.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

14:01Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten
13:26Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX stabil - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
12:30DAX - Tieferes Verlaufshoch?
12:25Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt
12:13Verhaltene Impulse: Rückversicherer unter Druck, Immobilienwerte stabil
12:13Verhaltene Impulse: Rückversicherer unter Druck, Immobilienwerte stabil
12:08Aktien Frankfurt: Uneinheitlich - Dax winkt deutlicher Wochengewinn
12:04Weiterer Airbus A330: World 2 Fly vergrößert die Flotte auf sieben Flugzeuge
mehr