DAX aktuell

Zum Ende einer ereignisreichen Woche legt der DAX am Freitag eine Verschnaufpause ein und bewegt sich zunächst um sein Vortagesniveau.

Der DAX hat den Freitag um 0,29 Prozent höher bei 23.801,97 Punkten begangen.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Berichtssaison gibt Richtung vor

Die aktuelle Woche war geprägt von der Berichtssaison. Inzwischen haben laut der Investmentbank JPMorgan in Europa und den USA gut Dreiviertel aller Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei habe das Ergebniswachstum in den USA im Schnitt bei 15 Prozent gelegen und in Europa bei etwa 1 Prozent. Letzteres habe aber sogar noch positiv überrascht, schrieb Marktstratege Mislav Matejka. Auch der leichte Umsatzrückgang sei weniger deutlich als gedacht.

Auch am Freitag stehen mit den Bilanzen von Daimler Truck und HENSOLDT noch interessante Zahlenvorlagen auf der Agenda.

Neue Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China?

Zum Wochenausklang machen am Markt Berichte die Runde, wonach die USA und China über Ex- und Importbeschränkungen von hochwertigen KI-Chips in das jeweils andere Land nachdenken, womit die Handelsstreitigkeiten womöglich wieder eskalieren könnten.

