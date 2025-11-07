DAX23.658 -0,3%Est505.595 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,64 -2,4%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1543 ±-0,0%Öl64,26 +1,1%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentable AVAX-Anlage?

Avalanche: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

07.11.25 11:03 Uhr
Avalanche: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Avalanche gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
16,6474 USD 0,5654 USD 3,52%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 06.11.2025 23,25 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 16,08 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 76,75 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.04.2025 bei 15,98 USD. Am 08.12.2024 stieg Avalanche auf ein 52-Wochen-Hoch bei 54,12 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com