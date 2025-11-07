Avalanche: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Rentable AVAX-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Avalanche gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 06.11.2025 23,25 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 16,08 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 76,75 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.04.2025 bei 15,98 USD. Am 08.12.2024 stieg Avalanche auf ein 52-Wochen-Hoch bei 54,12 USD.

Redaktion finanzen.net