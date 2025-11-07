Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Krypto-Performance im Fokus

Wer vor Jahren in Uniswap investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr war ein Uniswap 9,334 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 107,13 UNI im Depot. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 5,240 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 561,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,86 Prozent verkleinert.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Bei 18,66 USD erreichte die Kryptowährung am 08.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net