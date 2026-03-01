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Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX schwächer erwartet - um 22.000er-Marke

23.03.26 08:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX mit Verlusten erwartet - 23.000-Punkte-Marke in Gefahr | finanzen.net

Der deutsche Leitindex gibt zum Wochenbeginn voraussichtlich weiter kräftig nach. Dabei wackelt inzwischen sogar die 22.000-Punkte-Marke.

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Der DAX präsentiert sich vorbörslich deutlich tiefer. Zeitweise gibt er 1,8 Prozent auf 21.972 Zähler ab, womit er sogar unter die 22.000er-Marke rutscht.

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Länge des Iran-Krieg belastet Stimmung

"Wenn die Ölarterie sich verengt, atmet das ganze System durch einen Strohhalm", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, an. Der Iran kann sie weiter faktisch blockieren. Es gehe inzwischen weniger um Einzelereignisse, so Innes, als die schiere Länge des Konflikts. Die Instabilität baue sich langsam auf.

Der Ölpreis liegt zwar aktuell etwas unter seinem Hoch seit 2022 bei fast 120 Dollar, auf das er vor zwei Wochen gesprungen war. Er bleibt aber hartnäckig hoch und lähmt damit die Weltwirtschaft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai kostet aktuell mit knapp 113 Dollar wieder etwas mehr als am Freitag.

Besorgniserregend sei der gemeinsame Rutsch von Aktien, Anleihen und sogar dem Goldpreis, so Innes weiter. Es finde also keine Rotation des Geldes statt, sondern es werde schlicht abgezogen. Zu allem Überfluss steige der Druck auf die Notenbanken zu reagieren.

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DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Thomas Zollaer, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

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