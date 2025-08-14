DAX24.050 -0,1%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1606 -0,1%Öl66,75 +0,1%Gold3.349 +0,1%
DAX aktuell

Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein

12.08.25 11:25 Uhr
Anleger begrüßten die US-China-Fristverlängerung im Zollstreit mit den USA und schickten den DAX am Dienstag zunächst ins Plus - dann setzen erneut Gewinnmitnahmen ein.

DAX 40
24.037,5 PKT -43,9 PKT -0,18%
Am Dienstag ist der DAX mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 24.147,01 Punkten gestartet. Aktuell zeigt sich ein ähnliches Bild wie am Vortag - Anleger machen Kasse und drücken den deutschen Leitindex wieder gen Nulllinie.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

USA und China verlängern Pause im Zollstreit

Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern.

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

