DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,23 +2,6%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.163 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl65,91 -0,8%Gold3.391 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound mit Rekorderlösen -- Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
DAX aktuell

Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick

08.08.25 08:19 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX könnte Allzeithoch jagen - Diese zwei vagen Gründe treiben den Kurs! | finanzen.net

Der DAX dürfte stabil in den Freitagshandel starten und nimmt sein jüngstes Allzeithoch erneut ins Visier.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.192,5 PKT 268,1 PKT 1,12%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
41.759,4 PKT 700,2 PKT 1,71%
Charts|News|Analysen

Der DAX dürfte den Freitagshandel nahe der Nulllinie beginnen und eventuell wieder sein Allzeithoch ins Visier nehmen.

Wer­bung

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Zinssenkungen und Lösung im Ukraine-Krieg: Vage Hoffnungen treiben den Markt

"Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. "Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Beide Hoffnungen seien zuletzt immer wieder geschürt - und enttäuscht worden. Die Anleger zeigten aber eine unablässige Bereitschaft, solange auf beide Ereignisse zu spekulieren, bis sie letztendlich eintreten.

Berichtssaison macht Pause

Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt vor dem Wochenende eine Auszeit. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein DAX-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDAX und SDAX.

Wer­bung

Börsen in Asien: Nikkei sticht mit Kurssprung heraus

Der Nikkei 225 macht einen Satz nach oben, nahe an das Rekordhoch. Zeitweise geht es um 1,82 Prozent auf 41.808,22 Punkte hoch. Treiber ist laut Marktteilnehmern, dass man jetzt mehr Klarheit über die tatsächliche Zollbelastung japanischer Exporte in die USA habe. Der japanische Handelsbeauftragte Ryosei Akazawa sagte, dass der effektive US-Zollsatz auf 15 Prozent begrenzt sei. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass die Abgabe zu den bereits bestehenden Zöllen auf japanische Waren hinzukommen würde, was zu einem wesentlich höheren effektiven Zollsatz hätte führen können.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag