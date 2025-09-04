DAX23.685 +0,8%ESt505.340 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,89 -1,7%Gold3.540 +0,2%
DAX aktuell

Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe

03.09.25 12:27 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX mit Stabilisierungsversuch - 24.000er-Marke im Blick

Am Mittwoch geht es für den DAX nach seinen gestrigen Verlusten aufwärts. Politische Risiken verunsichern Anleger weiter.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.685,3 PKT 198,0 PKT 0,84%
Charts|News|Analysen

Der DAX startete mit einem Aufschlag von 0,51 Prozent bei 23.606,69 Punkten in die Mittwochssitzung. Auch danach steigt er weiter.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Das sorgt für Verunsicherung am Markt

Am Dienstag war der europäische Handel dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, die von Donald Trumps Wirtschaftspolitik, dem anhaltenden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen Lage in Frankreich reichen, vertreibt den Anlegern derzeit die gute Stimmung, nachdem diese Risiken zuvor weitgehend ausgeblendet wurden. Der DAX fiel unter seine 100-Tage-Linie, blieb aber über seinem Zwischentief von Anfang August.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners werden steigende Anleiherenditen mittlerweile am Aktienmarkt kritischer wahrgenommen. "Die große Frage lautet jetzt, wo die nächste Kaufschwelle der Anlegerinnen und Anleger liegt", schrieb der Experte am Morgen. Zuvor habe diese bei der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten gelegen, auf die Anleger nun wieder von unten schauen müssen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

