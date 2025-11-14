DAX aktuell

Der DAX dürfte sich nach dem gestrigen Rückschlag zum Wochenausklang stabilisieren. Große Bewegungen werden jedoch nicht erwartet.

Der DAX verlor am Donnerstag deutlich und schloss um 1,39 Prozent tiefer bei 24.041,62 Zählern. Am Freitag dürften sich die Verluste jedoch nicht weiter fortsetzen: In vorbörslichen Indikationen wird ein recht stabiler Handelsstart mit minimalen Gewinnen erwartet.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Gewinnmitnahmen bremsen Rally aus

Der deutsche Leitindex hat eine starke Börsenwoche hinter sich. In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX gut zwei Prozent zugelegt. Vor der recht scharfen Korrektur am Donnerstag waren es sogar bis zu 3,7 Prozent. Die Rally des deutschen Börsenbarometers in Richtung Oktober-Rekord wurden nun aber erst einmal ausgebremst von Gewinnmitnahmen in den USA.

Berichtssaison in den letzten Zügen

Die Berichtssaison liegt derweil in den letzten Zügen. Im Fokus stehen hierzulande etwa Siemens Energy nach ihrer Prognoseerhöhung für 2027/28 vom späten Vorabend, sowie die Allianz mit ihrer Zahlenvorlage.

