DAX25.507 +0,4%Est506.041 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.757 +0,1%Bitcoin78.960 +1,1%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,74 +0,7%Gold4.617 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
Allianz wird zur KI-gesteuerten Gewinnmaschine mit Neubewertungspotenzial! Allianz wird zur KI-gesteuerten Gewinnmaschine mit Neubewertungspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
DAX aktuell

US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke

13.01.26 15:26 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX steigt und steigt: 25.400er-Marke war erst der Anfang | finanzen.net

Der DAX baut seine Rekordrally am Dienstag noch weiter aus. Nach einem neuen Allzeithoch blicken Anleger nun gespannt auf den Start der US-Berichtssaison.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.506,6 PKT 101,3 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

Der DAX setzt seine Rally auch am Dienstag fort. Zum Start ging es 0,01 Prozent auf 25.408,37 Punkte nach oben. Danach arbeitet er sich zeitweise ganz langsam etwas nach oben, was ihm - angetrieben von Konjunkturdaten - mit einem Tageshoch von 25.507,79 Zählern ein neues Allzeithoch beschert. Im weiteren Verlauf setzt er sich auf grünes Terrain ab.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Erst tags zuvor hatte der DAX bei 25.421,42 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.405,34 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung in Sicht?

"In Frankfurt nährt die Hausse einmal mehr die Hausse, auch weil internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen und nach Alternativen suchen", so CMC. Doch es gibt auch erste Warnzeichen einer Konsolidierung. So ist die Put-Call-Ratio unter den Wert von eins gefallen. Auf der anderen Seite sind die Prämien am Terminmarkt tendenziell gestiegen, die für Absicherungen gezahlt werden müssen.

US-Banken läuten Berichtssaison ein

Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet wurde. JPMorgan steigerte seine Erträge zwar über die Erwartungen hinaus, der Gewinn sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um eine Milliarde auf gut 13 Milliarden US-Dollar. Ursache sind Rückstellungen für Kreditausfälle von 2,2 Milliarden Dollar, die die Bank infolge der Übernahme bilden musste.

Wer­bung

US-Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen

Der Inflationsdruck in den USA ist im Dezember stabil geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,7 (Vormonat: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt mit diesen Werten gerechnet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:26US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
14:47Aktien Frankfurt: Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch
14:04Matthieu Louvot: Neuer Chef für Airbus Helicopters
12:53American stocks underperformed last year. Deutsche Bank says it could happen again.
12:40ROUNDUP: Macht die Jugend Deutschland zum Land der Aktionäre?
12:25Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer
12:24Munich Re: Waldbrände in Los Angeles verursachen höchste Schäden 2025
12:03Emirates nimmt Helsinki ins Netz auf - mit Airbus A350
mehr