Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach

22.08.25 09:02 Uhr
Am Freitag kommt der deutsche Leitindex vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag kaum vom Fleck. Die Tendenz weist leicht nach unten.

DAX 40
24.293,3 PKT
Zum Handelsstart am Freitag verlor der DAX moderate 0,16 Prozent auf 24.254,81 Punkte.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Warten auf Rede von Fed-Chef Powell

Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell um 16.00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbanktreffen in Jackson Hole (Wyoming) sei die Nervosität an den Märkten spürbar, erklärte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor wenigen Tagen habe die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bei rund 90 Prozent gelegen - nach robusteren Einkaufsmanagerdaten und eher restriktiven Äußerungen liege sie nun nur noch bei etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern ein Teil ihres Optimismus, den Innes ironisch als "Hopium" bezeichnete, genommen worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

