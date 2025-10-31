DAX aktuell

Nach einer ereignisreichen Woche mit dem Fed-Zinsentscheid, der EZB-Sitzung sowie zahlreichen Bilanzvorlagen dürfte es am Freitag für den DAX ruhiger zugehen.

Der DAX hält sich im vorbörslichen Geschäft nahe seines Vortagesschlusskurses.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Wenige Impulse nach ereignisreicher Woche

Am Halloween-Freitag dürfte sich der DAX - wie schon am Vortag - zunächst kaum bewegen. Auf Wochensicht liegt der Leitindex bislang rund ein halbes Prozent im Minus. Der Markt befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, nachdem der DAX zur Monatsmitte vom Rekordhoch zeitweise bis auf 23.684 Punkte zurückgefallen war. Nach einer Woche mit zahlreichen Quartalsberichten und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag präsentiert sich der Terminkalender vor dem Wochenende deutlich leerer. Entsprechend könnte es für die DAX-Anleger auch an Halloween weder Süßes noch Saures geben.

Berichtssaison verliert zum Wochenschluss an Schwung

Nachdem die Bilanzsaison im Laufe der Woche deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, wird es zum Ende der Woche wieder etwas ruhiger. Am Vorabend hatten noch Apple, Amazon, Strategy und Coinbase Anlegern Einblicke in ihre Bücher gewährt. Am Samstag dürfte dann außerdem Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ihre Zahlen vorlegen.

