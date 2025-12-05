DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.221 +0,1%Euro1,1667 +0,2%Öl63,20 -0,3%Gold4.224 +0,4%
DAX-FLASH: Erholung setzt sich fort

05.12.25 06:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.882,0 PKT 188,3 PKT 0,79%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX zeichnet sich am Freitag ein positiver Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 23.937 Punkte.

Damit würde es der Dax knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten. Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer. Und schließlich wirft auch die Marke von 24.000 Punkten bereits ihre Schatten voraus. Hier liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der Dax-Schwankungen.

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, wird es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht geben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche.

Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, so Altmann./ag/jha/