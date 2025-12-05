DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,9%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.993 -0,2%Euro1,1656 +0,1%Öl63,22 -0,2%Gold4.229 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Netflix vorn im Bieterkampf um Warner Bros.
Top News
BP-Aktie: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak BP-Aktie: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
ETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt ETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
DAX aktuell

Erholung dürfte sich am Freitag fortsetzen: DAX vor freundlichem Handelstag

05.12.25 07:09 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX voraussichtlich erneut mit Gewinnen | finanzen.net

Auch am Freitag dürfte am deutschen Aktienmarkt positive Stimmung herrschen: Für den deutschen Leitindex deutet sich ein freundlicher Start an.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.882,0 PKT 188,3 PKT 0,79%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag zog der DAX zu Beginn des XETRA-Haupthandels moderat an. Auch im weiteren Sitzungsverlauf hielt sich das Börsenbarometer nahe diesem Niveau im Plus. Der deutsche Leitindex beendete den Handel letztlich 0,79 Prozent fester bei 23.882,03 Punkten.

Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Stimmung bleibt verhalten positiv

Im DAX zeichnet sich am Freitag ein positiver Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 23.937 Punkte.

Damit würde es der DAX knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten. Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer. Und schließlich wirft auch die Marke von 24.000 Punkten bereits ihre Schatten voraus. Hier liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der Dax-Schwankungen.

Wer­bung

Impulse von Konjunkturseite bleiben aus

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, wird es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht geben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche.

Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, so Altmann. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:09Erholung dürfte sich am Freitag fortsetzen: DAX vor freundlichem Handelstag
07:00DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Netflix vorn im Bieterkampf um Warner Bros.
06:58DAX-FLASH: Erholung setzt sich fort
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
mehr