Heute im Fokus
Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an
Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten
DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet

31.10.25 06:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.118,9 PKT -5,3 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie bereits am Vortag dürfte sich im DAX auch am Halloween-Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nicht einmal 0,1 Prozent tiefer auf 24.100 Punkte. Auf Wochensicht liegt er bislang ein halbes Prozent im Minus. Der Dax konsolidiert aktuell, nachdem er zur Monatsmitte vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war.

Nach dem prall gefüllten Terminkalender mit unzähligen Quartalsberichten und der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Vortag ist die Agenda vor dem Wochenende nun ziemlich übersichtlich. Gut möglich also, dass es für die Anleger im Dax auch zu Halloween weder Süßes noch Saures gibt./ag/mis

